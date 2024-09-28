"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Ürdün: İsrail, Filistin varlığını yok etmeyi hedefliyor

28 Eylül 2024, Cumartesi 17:08
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının Filistin varlığını yok etmeyi amaçladığını" söyledi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. Oturumu kapsamında gerçekleştirilen Orta Doğu konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dünkü açık oturumunda konuşan Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, Filistin topraklarındaki Filistin varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen "nefretin vahşi bir tezahürü" ve "etnik temizlik savaşı" olduğunu belirtti.

 

Safedi, "İsrail hükümeti, sadece Filistinli çocukları öldürmekle, evlerini yıkmakla ve onları yiyecek, ilaç ve umutlarından mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda onları insanlıklarından da soyutladı." dedi.

İsrail hükümetinin halkına "çevresinin onu yok etmek isteyenlerle dolu olduğunu" öne sürerek yalan söylediğini ifade eden Safedi, Tel Aviv'in "barışı reddedip savaşı seçtiğini" dile getirdi.

Safedi, "Filistin halkının tarihi vatanlarından ülkemize tehcirine izin vermeyeceğiz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürdün: İsrail, Filistin varlığını yok etmeyi hedefliyor

    İsrail'den Beyrut'a 40'tan fazla saldırı

    Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı ile yarışıyor

    Heyelanların bilançosu: 208 milyon lira

    Mülakattan derhal vazgeçilmeli

    Okul kantininde zamlar yüzde 100’ü buldu

    Temizlik sorunu derinleşiyor

    Gazze 358 gündür yoğun saldırı altında!

    'İngiltere, Kıbrıs'a sadece asker değil savaş gemileri ve denizaltılar da gönderiyor'

    İsrail, Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü iddia etti

    ABD'deki Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 40'ı geçti

    'İsrail, haydut devlet gibi davranıyor!'

    "Azerbaycan'la barış ulaşılabilir mesafede"

    Suudi Arabistan: Filistin Devleti'ni kurmak için "uluslararası koalisyon" oluşturuldu

    Demokratlar toparlanırsa Türkiye toparlanır

    Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası

    Lübnan bilançoyu açıkladı

    Gazze’yi hayal kırıklığına uğrattık

    Kalp hastalığı artıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat ve medeniyet
    Büşra Nur Özdemir

    Önce kalplerimizi fethedelim
    İbrahim Aktaşcı

    Seni anan benim için doğurmuş!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    “Bediüzzaman’ın büyük bir alim olduğunu duymuştuk”
    Hasan ŞEN

    Erzurum’da Şark’ı nurlandıran bir Nur Talebesi hoca: Mehmet Kırkıncı
    Risale-i Nur'dan

    Sâni-i Zülcelâl’in sanatı o derece manidar ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    Üç Said ve istikamet!
    Genel

    'İsrail, haydut devlet gibi davranıyor!'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.