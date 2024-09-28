Ürdün: İsrail, Filistin varlığını yok etmeyi hedefliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının Filistin varlığını yok etmeyi amaçladığını" söyledi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. Oturumu kapsamında gerçekleştirilen Orta Doğu konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dünkü açık oturumunda konuşan Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, Filistin topraklarındaki Filistin varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen "nefretin vahşi bir tezahürü" ve "etnik temizlik savaşı" olduğunu belirtti.

Safedi, "İsrail hükümeti, sadece Filistinli çocukları öldürmekle, evlerini yıkmakla ve onları yiyecek, ilaç ve umutlarından mahrum bırakmakla kalmadı, aynı zamanda onları insanlıklarından da soyutladı." dedi.

İsrail hükümetinin halkına "çevresinin onu yok etmek isteyenlerle dolu olduğunu" öne sürerek yalan söylediğini ifade eden Safedi, Tel Aviv'in "barışı reddedip savaşı seçtiğini" dile getirdi.

Safedi, "Filistin halkının tarihi vatanlarından ülkemize tehcirine izin vermeyeceğiz." dedi.