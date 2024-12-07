"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Ürdün vatandaşlarına çağrı: Suriye'yi en kısa sürede terk edin

07 Aralık 2024, Cumartesi 14:39
Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, Suriye'de ikamet eden vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Suriye'de yaşanan gelişmeler ve vatandaşların güvenlik endişesi" üzerine bu çağrının yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürdün vatandaşlarının tahliyesinin sağlanması için ilgili "kriz masası kurulduğu" kaydedildi.

Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği aracılığıyla vatandaşların durumunun takip edildiği bilgisine yer verilirken, durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, bugün Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail basını: Esed'in devrilmesi İsrail için kötü haber

    Rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, Şam'a güneyden girmeye başladı

    Suveyda ilinin de tümü Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçti

    Sıkıyönetim ilanı için özür diledi

    Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek

    Ürdün vatandaşlarına çağrı: Suriye'yi en kısa sürede terk edin

    Türkiye'den ve KKTC'den GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine sert tepki

    Dera'nın il merkezi de muhaliflerin kontrolüne girdi

    Kuzey Gazze’de durum çok vahim

    Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!

    Batık banka borcu 287 milyarı buldu

    İsrail, Esad’ın düşme ihtimaline hazırlanıyor

    Gelir adaletsizliği can acıtıyor

    Ekonomide devrim olarak sunulmuştu

    "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama talebi

    Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşatıldı

    Güney Kore'de, Devlet Başkanının yetkilerinin askıya alınması çağrısı

    Eyüp Sultan’da muhteşem buluşma

    Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı - ABD: Yakından izliyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Protestocu gençlerin başörtüleri kesildi - Başörtüsüne el uzatıldı! - Başörtüme dokunma!
    Faruk ÇAKIR

    Böyle ilim adamlarına can feda!
    Ahmet BATTAL

    İstikamet ve samimiyet…
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemoterapi, fizyoterapi ve Nûr-u terapi!
    Cevher İLHAN

    İsrail’le ticarete karartma
    Risale-i Nur'dan

    Bu dava, milyonların ebedî kurtuluş davasıdır
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri -2
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Bir düş müydü desem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.