Ürdün Veliaht Prensi, Mescid-i Aksa ziyaretini iptal etti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’ın Mescid-i Aksa’ya yapacağı ziyareti İsrail’in programda “kabul edilemez” düzenlemeler getirmeye çalışması üzerine iptal ettiğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Fransa’nın başkenti Paris’te, Fransız, Alman ve Mısırlı mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısında konuştu. Safedi, Veliaht Prens Bin Abdullah’ın Miraç gecesinde işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da namaz kılmak istediğini söyledi. Ziyaretle ilgili düzenlemeler konusunda İsrail’le anlaştıklarını aktaran Safedi, “Miraç gecesinde son anda İsrail’in ziyaretle ilgili yeni düzenlemeler getirmesi ve Kudüs’te yaşayan Filistinlilere uyguladığı baskıya şaşırdık.” ifadelerini kullandı. Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail’in “kabul edilemez” yeni düzenlemeler getirmeye çalışmasının ardından Veliaht Prens Bin Abdullah’ın ziyareti iptal ettiğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.