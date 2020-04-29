Ürkütücü tahmin

Uluslar arası Kurtarma Komitesi, “Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşabilir 3,2 milyon kişiyi öldürebilir” uyarısında bulundu.

Uluslar arası Kurtarma Komitesi (IRC), özellikle savaş ve kriz bölgelerinde hızlı tedbirler alınmazsa dünya genelinde 1 milyar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenebileceği, 3,2 milyon kişinin ise ölebileceği uyarısını yaptı. New York merkezli uluslar arası yardım örgütü, Afganistan, Suriye ve Yemen gibi savaş bölgelerinde hızla harekete geçilmezse Kovid-19 salgınının ciddî boyutlara ulaşabileceğini ortaya koyan bir rapor açıkladı. Dünya genelinde 1 milyar kişinin enfekte olabileceği ve özellikle savaş bölgelerinde 3,2 milyon kişinin virüs dolayısıyla ölebileceği uyarısı yapılan raporda, ICR Başkanı David Miliband, ‘’Bu rakamlar bizim için uyarı niteliği taşımalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Henüz hissedilmedi

Salgının ağırlığının henüz dünyanın en kırılgan savaş bölgelerinde hissedilmediğini belirten Miliband, Kovid-19’un savaş bölgelerine yayılmasının önlenmesi için hala kritik bir zaman aralığı olduğunu ve buralara insanî yardımların artırılması gerektiğini bildirdi. Raporda yer verilen tahminler, Dünya Sağlık Örgütü ve Imperial College London tarafından üretilen epidemiyolojik modellemelere ve verilere dayanıyor.

