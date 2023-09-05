Urmiye göldü, tuz çölü oldu

İran’ın kuzeybatısında Kürdistan bölgesinde yer alan Urmiye Gölü’ndeki kuruma sürüyor. Dünyanın ikinci büyük tuz gölü olan Urmiye kuraklığın yanı sıra, besleyen akarsulara yapılan onlarca baraj nedeniyle tuz çölüne dönüşüyor.

Urmiye Gölü’nün tekrar canlanması için İran hükümetinin başlattığı bilimsel çalışmalara katılan ve gözlemler yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ‘nden (YYÜ) Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, gölün kurumasında küresel iklim krizine bağlı yaşanan kuraklık, artan buharlaşmanın yanı sıra başka etkenlerin de olduğunu belirtti. Küresel ısınma, azalan yağışlar, artan buharlaşma nedeniyle gün geçtikçe alan kaybeden İran’daki Urmiye Gölü, son 10 yılda da büyük oranda tuz çölüne dönüştü. Haber Merkezi

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