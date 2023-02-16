Üsküp'teki camilerde depremzedeler için 3,2 milyon lira yardım toplandı

Kuzey Makedonya İslam Birliğine (Diyanet İşleri) bağlı Üsküp Müftülüğü kapsamındaki camilerde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için 157 bin 620 avro (yaklaşık 3,2 milyon lira) nakdi yardım toplandı.

Türkiye'deki depremzedeler için toplanan nakdi yardım miktarını, Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Söz konusu miktarın geçen cuma namazı sonrası Üsküp Müftülüğü kapsamındaki camilerde toplandığını kaydeden İsmaili, yardımın depremzedeler için kullanılacağını belirtti. Ayrıca İsmaili, bu nakdi yardımın Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla ulaştırılacağını vurguladı. AA

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