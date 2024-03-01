Utanmaz adam

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katliamı yapan İsrail askerlerine desteğini açıkladı ve onları “kahramanlar” olarak nitelendirdi.

Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin durdurulması çağrısında bulunan Ben-Gvir, “İsrailli esirler Gazze’de standartların altında tutulurken Gazze’ye insani yardım göndermenin sadece delilik olmadığını aynı zamanda İsrail askerlerini de tehlikeye attığını” iddia etti. Ben-Gvir, “İsrail askerlerine zarar verdiğini ve Hamas’a oksijen sağladığını” savunduğu yardım transferinin durdurulması gerektiğini ileri sürdü. AA

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.