Utanmaz adam

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katliamı yapan İsrail askerlerine desteğini açıkladı ve onları “kahramanlar” olarak nitelendirdi.
Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin durdurulması çağrısında bulunan Ben-Gvir, “İsrailli esirler Gazze’de standartların altında tutulurken Gazze’ye insani yardım göndermenin sadece delilik olmadığını aynı zamanda İsrail askerlerini de tehlikeye attığını” iddia etti. Ben-Gvir, “İsrail askerlerine zarar verdiğini ve Hamas’a oksijen sağladığını” savunduğu yardım transferinin durdurulması gerektiğini ileri sürdü.
AA