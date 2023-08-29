Uygur Bölgesinde şimdi de “İslam’ın Çinlileştirilmesi” zulmü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yerel yöneticilere Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yasa dışı dini faaliyetleri etkili bir şekilde kontrol etmeleri şeklinde yeni zulümlere kapı açacak bir çağrıda bulundu.

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