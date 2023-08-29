Uygur Bölgesinde şimdi de “İslam’ın Çinlileştirilmesi” zulmü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yerel yöneticilere Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yasa dışı dini faaliyetleri etkili bir şekilde kontrol etmeleri şeklinde yeni zulümlere kapı açacak bir çağrıda bulundu.
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Başkan Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyarette bölgenin yerel yöneticilerine “İslam’ın Çinlileştirilmesini daha derinlemesine teşvik etmelerini” istedi.
Euronews’in haberine göre, Şi, yerel yöneticilere bu bölgede yasa dışı dini faaliyetleri etkili bir şekilde kontrol etmeleri çağrısında bulundu. 2022 yılından bu yana Müslüman Uygur Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Sincan’a ikinci ziyaretini gerçekleştiren ziyaret eden Başkan Şi Cinping, özerk bölgenin başkenti Urumçi’de konuştu. Cinping burada yaptığı konuşmada, “önceliğin her şeyden önce sosyal istikrarı korumak olduğunu” ve bu istikrarı özerk bölgenin “kalkınmasını sağlamak için kullanmak” olduğu şeklinde ilginç cümleler sarf etti.
Haber Merkezi