Uygur soykırımı 6 yıldır devam ediyor

Çin’in eğitim kampları olarak nitelediği ama Uygurlar’ın zorla tutulduğu merkezlerde işkence iddialarından, cinsel saldırılara, beyin yıkamaya kadar insan hakları ihlalleriyle ilgili dile getirilenler son bulmuş değil. Uygur İnsan Hakları Projesi Direktörü ve Dünya Uygur Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kanat da 6 yıldır Şincan’da soykırım yapıldığını belirtti.

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8 milyon Uygur toplama kamplarında

Uygur şehrinde 25 kişiden biri tutuklu VOA Türkçe’nin haberine göre, Washington’da CSIS adlı düşünce kuruluşunun panelinde konuşan Kanat, 2017’den bu yana Uygular’ın kamplarda toplanmaya başladığını söyledi. Kanat Londra’daki özel Uygur mahkemesinin bulgularını hatırlattı ve “Uygur özel mahkemesinin sonuç bölümüne göre Çin hükümeti soykırıma ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor. Mahkeme, 500 görgü tanığının açıklamalarını gözden geçirdi, kamplarda tutulup Çin’i terk etmeyi başaran 30 kişi ve 40 uzmanla görüştü. 100 bin sayfa belge gözden geçirildi. Yapılan zulumün durduğuna dair bir işaret bile bulunamadı. Cinsel ve fiziksel işkence, çocukların anne-babalarından ayrılıp devletin yetimhanelerine yerleştirilmeleri, imamlar için uzun hapis cezaları devam ediyor. Biz de devletin sıkı gizlilik politikasına rağmen binlerce vaka tespit ettik. Mahkeme sonuç bölümünde zorla kısırlaştırma, zorla kürtajla zorla doğum kontrolü olduğuna da yer verdi” dedi. Haber Merkezi

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