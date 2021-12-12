Uygurlar için BM raporu açıklanacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin mevcut bilgiler ışığında hazırladığı değerlendirmeyi içeren raporu gelecek haftalarda kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

euronews’in haberine göre, Colville, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Dünyada pek çok bölgede insan hakları ihlallerinin ve eşitsizliğin yeni Covid-19 salgını döneminde daha da arttığına dikkati çekerek, Suriye ve Myanmar’daki ihlalleri örnek gösterdi. Colville, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine de değinerek, bölgede Uygur Türklerinin yanı sıra diğer Müslüman azınlıkların yasadışı şekilde gözaltına alındıkları, kötü muamele gördükleri ve çalışmaya zorlandıkları yönünde iddialar olduğunu söyledi. Bölgedeki ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin mevcut bilgiler ışığında hazırladıkları değerlendirmeyi içeren raporun tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaşan Colville, bölgeye gidemeden hazırladıkları değerlendirmeyi yakında açıklayacaklarını aktardı. Colville, dünya kamuoyunun uzun süredir beklediği raporu ne zaman açıklayacaklarının tam netleşmediğini belirterek, “Gelecek haftalarda açıklayacağız.” dedi. Haber Merkezi

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