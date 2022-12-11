Uygurlar Türkiye’den destek bekliyor

Türkiye’de yaşayan Uygurlar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Türkiye ve uluslararası kamuoyuna yaptıkları çağrıda, Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakkı ihlallerine son vermesi için herkesten destek beklediklerini söyledi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, ailesiyle birlikte 2014 yılında Türkiye’ye geldiğini ifade eden Zöhre Sultan’ın diğer yakın akrabaları ise Çin’de kalmış. Kaşgar şehrinde yaşayan yakınları ile 2016’dan bu yana irtibat kuramadığını ifade eden Uygur Türkü kadın, bazı yakınlarının toplama kamplarında tutulduğunu, bazı yakınlarının ise hayatını kaybettiği haberlerini sosyal medya üzerinden aldığını gözyaşlarıyla anlattı: “Köyde yaşayan, hiçbir yere gitmeyen, kendi çabaları ile hayvancılıkla, ziraatla meşgul olan insanlardı. Hiç kimseye zararı olmayan kendi işleriyle uğraşan insanlara, hangi suçlamalarla öyle büyük cezalar verdiler. Çok çaresiz kaldık, çok yalnız kaldık. Sadece Çin konsolosluğuna gidip protesto yaparak sesimizi duyurmaya çalıştık. Başka bir şey de elimizden gelmedi.”