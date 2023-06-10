Uygurlara “öncelikli mülteci” statüsü verilsin

İnsan hakları grupları, Çin yönetimini Doğu Türkistan’da neredeyse 10 milyon olan Uygur Türklerine karşı gözaltı kamplarında zorunlu çalıştırmayla beraber suistimaller yapmakla suçlarken, ABD Temsilciler Meclisi’nde Uygur Türkleri için ‘öncelikli mülteci’ tasarısı sunuldu.

Demokrat Milletvekili Jennifer Wexton liderliğindeki bir grup vekil, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan Uygur Türklerine ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ikinci öncelikli belirlediği mülteci statüsünün verilmesini içeren “Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası” adlı yasa tasarısını meclise sundu. İnsan hakları ve Batılı ülkeler, Sincan bölgesinde yaşayan 10 milyon Uygur Türküne karşı uzun yıllardır süren ‘zulüm’ kampanyasına tepki gösteriyor. Karar’ın haberine göre, Türk ve Müslüman dünyasından insan haklarına aykırı uygulamalara ilişkin ses çıkmazken, bazı ülkeler, Çin politikalarını ‘soykırım’ olarak değerlendiriyor. Çin ise, Sincan bölgesindeki kampları savunarak terörle mücadele ve azınlıklara mesleki eğitim sağlama açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 336

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.