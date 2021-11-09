Uygurlara zulüm pazarlık masasında

Uygur soykırımı için Çin’i kınamaktan bile çekinen İsrail ve İsviçre’nin, insanlık utancını yalnızca Pekin’le ilişkilerde bir koz gibi gördüğü deşifre oldu.

43 ülkeden Çin'e: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişime izin ver BM’de geçen ay 43 ülke adına yapılan ortak açıklamada, Doğu Türkistan’daki zulüm uygulamalarından endişe duyulduğu kaydedildi. Ancak Tel Aviv ve Bern’in cılız bir uyarı metnine bile imza atmaması dikkat çekmişti. Karar’ın haberine göre, iki ülkenin tavrının ardında siyasî pazarlık olduğu ortaya çıktı. İsviçre’nin Çin’le yürüttüğü stratejik diyalog sürecini gözettiği belirtildi. Uygur Özgürlüğü için Yahudi Hareketi ise İsrail hükümetinin Pekin yönetimiyle ilişkilerde dengelenmesi gereken başka çıkarları olduğunu savundu. Çin’in ticarî ve politik gücünü kullanarak Uygurlara yönelik zulme tepkileri susturma politikası bir kez daha devrede. İsrail ve İsviçre, U dönüşü yaparak BM’de Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlâlleri konusundaki endişeleri dile getiren bildiriye destek vermedi. Uygur Özgürlüğü için Yahudi Hareketi, İsrail hükümetinin Çin ile pazarlık yaptığını öne sürdü. İsviçre ise ‘vaka bazlı değerlendiriyoruz’ savunmasını yaptı. Haber Merkezi

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