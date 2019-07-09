Uygurlardan Çin’e protesto

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de toplanan Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin’i protesto etti.

Helsinki’nin en merkezi noktalarından Senato Meydanı’nda toplanan göstericiler, Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları açarak, “Uygurlar için özgürlük”, “Bağımsız Doğu Türkistan”, “Terörist Çin” sloganları attı. Uygurca, Türkçe, Fince, İngilizce ve Arapça konuşmalarla Çin’in Sincan Uygur Bölgesi’ndeki politikalarının protesto edildiği gösteriye Finliler de ilgi gösterdi. Suçsuz yere alıkonuluyorlar İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda kişinin “önleyici polisiye tedbir” adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın “siyasi eğitim merkezleri” olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti. Avrupa Birliği (AB), Çin ile İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki “siyasi eğitim merkezleri”nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı. AA

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