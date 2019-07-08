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8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Uzaya çıkma fırsatı yakalayan Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü

08 Temmuz 2019, Pazartesi 11:00
Uzaya çıkma fırsatı yakalayan ilk siyahi Afrikalı, hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında öldü.

BBC'nin ailenin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında öldü.

"Afronot" ve "Uzay Çocuğu" lakaplarıyla tanınan 30 yaşındaki Maseko, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde, bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti. Uçuşun aslen 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanıyordu.

Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, Afrika'nın gençlerine ilham verecek ve nereden gelirlerse gelsinler her şeyi başarabileceklerini ispatlamak için bir şey yapmak istediğini dile getiriyordu.

AA

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