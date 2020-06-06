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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Uzmanlar: Ankara S-400’ün ikinci siparişinde isteksiz

06 Haziran 2020, Cumartesi
Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde ciddî gerilimlere sebep olan hava savunma sistemi S-400 füzelerinin alım süreci koronavirüs salgınıyla gündemde gerilere düştü.

Ancak Rusya’dan gelen bir açıklama ile soğumaya bırakılan S-400 konusu kendisini yeniden hatırlattı. İlk sistem 2019 yaz aylarında Ankara’ya getirilerek Mürted Hava Üssü’ne kuruldu. Anlaşma uyarınca Türkiye’nin diğer sistemi 2020’nin sonuna kadar teslim alması gerekiyor. Şimdi akıllarda olan soru Türkiye’nin Rus yetkili tarafından da hatırlatılan S-400’ün ikinci sistemin siparişini verip vermeyeceği. Ayrıca ikinci sistemin alınmaması halinde alınan tek sistemin işe yaramayacağı iddia edilmekte. S-400’lerin satın alınmasının Türkiye’nin ABD ve NATO ile olan ilişkilerine olan olumsuz etkilerinin ortada olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, iktidarın S-400 alımının bir hata olduğunun farkına vardığını ancak iç politikada geri adım atmış görünmemek için “Vazgeçmeyiz, program sürüyor” türü açıklamalara devam ettiğini iddia etti.

Türkiye bu yola gitmez

BlueMelange Danışmanlık bünyesinde bağımsız araştırmacı olarak çalışan ve TurkishDefenceNews Savunma Analisti Levent Özgül, “Türkiye sizce ikinci partinin siparişini verecek mi?” sorusunu şu sözlerle cevaplandırdı: Şayet bu yola girer isek ABD/NATO yolunda çok ciddi terk kararı alınmış ve Rusya ile stratejik ortaklığa devam yolu seçilmiş olur. Mevcut ekonomik iklim, dört cephede savaşan ordu, mevcut iktidar çekişmeleri ve etrafımızın diplomatik ilişkisiz komşu kaynadığı sırada Türkiye’nin bu yola gideceğine şu an için ihtimal vermiyoruz. Ama iktidar ve başkanlık rejimi pragmatik davranışları ihtiva etmekte. Küçük de olsa bir pay bırakıyoruz. Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu ise, “Bir tarafta ABD var kullanırsan yaptırım uygularım diyor diğer tarafta Rusya, anlaşmamız var zamanı geldi ne zaman alacaksın diyor. Türkiye iki cami arasında beynamaz durumunda. Zaten Libya’dan dolayı Rusya ile ilişkiler eskisi kadar düzgün gitmiyor bir de ikinci sistemi almazsak Rusya’yla ilişkiler daha kötüye gidebilir.  Anca alınsa bu sefer de ABD ile ilişkiler bozulabilir” dedi.

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