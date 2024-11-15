Vahşet yeterli imiş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Hamas’ın yöneticilerini öldürmek suretiyle hareketin 7 Ekim 2023’teki gibi büyük bir saldırı düzenlemesini engelleyerek “kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını” ve Gazze’deki “savaşı sona erdirme zamanının gelmiş olabileceğini” belirtti.

Blinken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmek üzere bulunduğu Brüksel’de gazetecilere açıklama yaptı. Gazze Şeridi’nde tahliye emri verilen bölgelerden ayrılmak zorunda kalan insanların çatışmalar bittiğinde geri dönmelerinin garanti altına alınması ve insani yardımın girişini artırmak için “daha uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç olduğunu” söyleyen Blinken, yalnızca saatler değil günler süren duraklamalara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Blinken, Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı’nda bekleyen 900 kamyon olduğunu belirterek, İsrail’in insani yardımları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma sorumluluğu olduğunu hatırlattı. AA

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