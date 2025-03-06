Vahşette sınır tanımıyor

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne insanî yardım girişini durduran İsrail’in bölgeye su ve elektriği de kesmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar

Dostri, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Hamas’a baskı yapmak için bazı adımlar atacağını ve saldırılara yeniden başlamak için hazırlık yaptığını belirtti. Hamas’ın ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff’un ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının uzatılması önerisini “reddettiğini” savunan Dostri, İsrail’in ABD ile tam koordinasyon içinde mümkün olduğunca çok İsrailli esiri canlı olarak kurtarmak istediğini kaydetti.

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İsrail işgali genişletiyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde sınır şeridi oluşturarak işgali genişlettiğini ifade etti. İsrail’in “sahada yeni dayatmalarının” Lübnan tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayan Berri, uluslararası toplumdan, İsrail’in Lübnan’ın egemenliğine yönelik ihlallerini durdurmasını istedi. İsrail’in sadece Lübnan’a yönelik “oldubitti yoluyla” işgali dayatmaya çalışmadığına dikkati çeken Berri, Tel Aviv’in bölge ülkelerinin iç işlerine de karıştığını kaydetti.