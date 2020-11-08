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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler

08 Kasım 2020, Pazar 14:00
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 263 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 256 bin 358 kişi öldü.  

Vaka sayısı 50 milyon 263 bin 958'e çıkarken, virüs saptanan 35 milyon 550 bin 153 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 457 bin 447 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 182 bin 818 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 243 bin 257 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 507 bin 754), Brezilya (5 milyon 653 bin 561), Rusya (1 milyon 753 bin 836), Fransa (1 milyon 748 bin 705), İspanya (1 milyon 388 bin 411), Arjantin (1 milyon 236 bin 851), İngiltere (1 milyon 171 bin 441), Kolombiya (1 milyon 136 bin 447), Meksika (961 bin 938), Peru (920 bin 10), İtalya (902 bin 490), Güney Afrika (735 bin 906), İran (673 bin 250), Almanya (658 bin 481), Polonya (521 bin 640) ve Şili (519 bin 977)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (162 bin 286), Hindistan (126 bin 162), Meksika (94 bin 808), İngiltere (48 bin 888), İtalya (41 bin 63), Fransa (40 bin 169), İspanya (38 bin 833), İran (37 bin 832), Peru (34 bin 840), Arjantin (33 bin 348), Kolombiya (32 bin 595), Rusya (30 bin 251), Güney Afrika (19 bin 789), Endonezya (14 bin 540), Şili (14 bin 499), Belçika (12 bin 907), Ekvador (12 bin 815), Almanya (11 bin 435), Irak (11 bin 283), Türkiye (10 bin 803) ve Kanada (10 bin 490)."

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