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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Vaka sayısının 134 bini geçtiği Rusya'da son durum?

03 Mayıs 2020, Pazar 15:37
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı.

Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 8,6 olurken, yeni vakaların yüzde 50,3'ü hastalık belirtisi taşımıyor.

Vakaların yarısından fazlası Moskova'da

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 948 artarak 68 bin 606'ya yükseldi.

Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 9,5 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 174 bin olmak üzere, bugüne kadar 4 milyon 100 binden fazla testin yapıldığını ve yaklaşık 215 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 2 bin 900'ü aştı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 78 artarak 1177'ye ulaştığı, bir hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ordudaki 322 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda 1404 kişide virüs görüldüğü belirtilen açıklamada, 160'tan fazla hastanın iyileştiği kaydedildi.

Rusya’da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta başkent Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının ölmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, sağlık ve spor merkezleri ile restoran, kafe, müze, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart’ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı Dmitriy Volkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekilleri Kovid-19’a yakalanmıştı.

AA

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