"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Vaka sayısının 235 bini aştığı Afrika'da son durum?

14 Haziran 2020, Pazar 13:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 96 artarak 235 bin 695’e yükseldi.

Salgında son 24 saatte 201 öldü. Böylece ölenlerin sayısı toplamda 6 bin 281 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 108 bin 832'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 1484 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1423 ile Güney Afrika, 760 ile Cezayir, 447 ile Sudan ve 407 ile Nijerya izledi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (65 bin 736), Mısır (42 bin 980), Nijerya (15 bin 682), Gana (11 bin 118) ve Cezayir (10 bin 810) şeklinde sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vaka sayısının 235 bini aştığı Afrika'da son durum?

    Hindistan'da 1 günde 11 bin 929 vaka!

    Lübnan'daki protestolar artarak devam ediyor

    Çin'de son 2 ayın en yüksek vaka artışı kaydedildi

    ABD'de şimdi de Atlanta karıştı

    Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

    İstismar bitsin Ayasofya ibadete açılsın

    Liderlere anlamlı mektup

    Kıdem tazminatına dokundurtmayız

    Eğitimde sorunlar katlanarak büyüyor

    4 ülkeden 'aşı' ittifakı

    'Birinci dalganın sonlanmadığı unutulmamalı'

    Kuzey Kore'den Güney Kore’ye askeri harekat tehdidi

    'Çimlere uzanmayın'

    Vaka sayılarındaki artış endişelendiriyor

    Lübnan’da tansiyon düşmüyor

    Brezilya'da eski mezarlar boşaltılıyor!

    Dünya genelinde 4 milyonu aşkın kişi iyileşti

    Başakşehir'den zirve yarışında önemli 3 puan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya ve Hıristiyanlar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çay koy Keçeli ders başlıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sosyal medya tuzağı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdurrahman AYDIN

    Kullukta zirve: Ubûdiyet-i Muhammediye (asm)
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı - 4
    Mehmet KARA

    Önergeye mi, Ayasofya’nın açılmasına mı “ret”?
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlık ve enerji deposu: Çedene
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar dinlerine sarıldıkça ilerlediler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.