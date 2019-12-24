Van’dan Trump’a ‘Ermeni soykırımı’ daveti

AKP Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Ermeni mezalimini yerinde görmeleri için ABD Başkanı Trump ve senato üyelerini Van’a davet etti.

Van milletvekilleri konuyu yerinde görmeleri için ABD Başkanı Trump ve senato üyelerini Zeve Şehitliği ve Vay Vay Tarlasına davet etti. Vekiller ayrıca, Trump ve senato üyelerinin 1915 olaylarını halen hayatta olan canlı tanıklarından dinlemelerini istedi. Sputnik’in haberine göre, Van milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı batılı ülke ve yazarları ile onların güdümündeki kimi entellerimiz, çarpık tarih anlayışı ile Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını temcit pilavı gibi ara ara gündeme getirerek Türkiye Cumhuriyetine bu konu üzerinden şantaj yapmaya çalışıyorlar. Ermeniler 24 Nisan’ı bütün dünyada ‘soykırım günü’ ilan ederek adeta sanal bir bellek ve suni bir tarih oluşturmuşlar. Sadece Ermeniler değil, başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke parlamentosunun ‘soykırımı anma günü’ olarak kabul ettikleri 24 Nisan 1915 aslında gerçekleri istismar etme çabasıdır. Konu tamamen siyasidir. Amerika’nın Suriye’deki başarısızlığının bir tezahürüdür.