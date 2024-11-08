Vatikan Trump’tan söz değil, icraat bekliyor

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, ABD 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın savaşları bitireceğine dair kampanya döneminde sarf ettiği sözlerle ilgili ne öneriler getireceğini bekleyip göreceklerini, yeni başkanın sihirli bir değneği olmadığını söyledi.

Parolin, yeni başkana süre tanınması ve bazı şeylerin bekleyip görülmesi gerektiğini belirterek, “Göreceğiz. Bunlar hakkında bir açıklama yapmak zor, ne önerilerde bulunacağını göreceğiz. Örneğin meşhur söz: ‘Ertesi gün savaş bitecek.’ Ama nasıl? Hiç kimse bunu söyleyemedi ve o dahi bunun nasıl yapılacağına dair somut işaretler vermedi. Şimdi göreve geldikten sonra ne önereceğini görelim” ifadelerini kullandı. AA

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