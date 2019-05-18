Venezuela: ABD ile diyaloğa hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Carakas’ın karşılıklı saygı çerçevesinde ABD yönetimi ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

Venezüella Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, Arreaza “Vakit diplomasi vaktidir, diplomasiye yeniden dönmeye, görüşmeler için masaya oturmaya ve birbirimize saygı duymaya hazırız” ifadelerini kullandı. Sputnik’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezüela’ya yönelik bütün stratejisinin başarısız olduğunu belirten Arreeaza “Venezüela hükümeti ABD yönetimi ile diyalog mekanizmaları oluşturma eğiliminde” dedi.

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