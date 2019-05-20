"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Venezuela'nın başkentinde bomba alarmı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 09:19
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bazı büyükelçilikler ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu La Castellana semtinde yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, yol kenarına bırakılan şüpheli bir paket nedeniyle Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) bomba imha ekipleri, başkent Caracas'ın La Castellana semtine giriş çıkışları durdurdu. 

Bazı büyükelçilikler ve yabancı misyon temsilciliklerinin de yer aldığı semtteki şüpheli paket, SEBIN ekiplerince kontrollü patlatıldı.

Pakette el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Venezuela'da muhaliflerin 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmasını düzenleyen isimler arasındaki Loepoldo Lopez'in kaçtığı İspanya Büyükelçiliği de La Castellana semtinde bulunuyor.

Ülkede geçen hafta çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis (AN) binası da bomba yerleştirildiği gerekçesiyle SEBIN tarafından boşaltılmış, binaya bir gün boyunca giriş yapılamamıştı.

AA

Etiketler: venezuela
Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan İstanbul ve 23 Haziran mesajları

    Venezuela'nın başkentinde bomba alarmı

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'

    Her dört gençten birisi işsiz

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı

    İdlib’de halk bölgeyi terk ediyor

    Papa: Basın hür bırakılmalıdır

    ‘Siyasî kadrolaşmaya hayır’

    Sağlıkta mülâkata hayır

    YSK'dan İstanbul kararı hakkında açıklama

    Cimbom şampiyon oldu

    Almanya ırkçılığa karşı yürüdü

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna yolcusu

    'Defalarca dinledim, ne söylediğini anlamadım'

    Esnaf zor duruma düştü

    Vatandaşa ağır fatura

    Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama gereken cevabı da veririz

    Avusturya erken seçim kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bu vekil alkışlanır
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde ilk oruç
    Genel

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı
    Mehmet KARA

    Haberimiz olmadı, ama tarımda “çağ atladık”!
    Genel

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Âhirzamân Asrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi
    Cevher İLHAN

    “Demokrasinin katline aracılık...”
    Feyzullah ERGÜN

    Kuruyemişte yaşanan problemler ve sağlığımız - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.