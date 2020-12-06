Venezuela sandık başına gidiyor

Venezuela'da en son 2015'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından muhaliflerin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) için halk, 2021-2026 yıllarında görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere bügün sandık başına gidiyor.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) aldığı kararla AN'de yer alacak milletvekili sayısının 167'den 277'ye çıkarıldığı ülkede, 20,7 milyon seçmen 227 sandalyeli meclise temsilci göndermek için oy kullanacak.

CNE Başkanı Alfonzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçimlerin aksamadan yapılması için bütün önlemlerin alındığını belirterek ülke genelinde 14 bin 200 sandık merkezinin oy kullanılması için hazır olduğunu dile getirdi.

AN seçimlerini takip etmek üzere 17 ülkeden heyet ve gözlemcilerin ülkeye geldiğini vurgulayan Alfonzo, parlamento seçimleri için her şeyin hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye'den aralarında Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (LAMER) Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, milletvekilleri ve yüksek hakimlerin de bulunduğu geniş bir gözlemci heyeti seçimleri takip edecek.

AN'de muhaliflerin etkili olması nedeniyle ülkede yaşanan siyasi kriz ve beraberinde başta ABD olmak üzere bazı Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri bunu gerekçe göstererek Maduro'nun meşruiyetini tartışmaya açmıştı.

Maduro, parlamento seçimlerini yapıp iktidarın mecliste çoğunluk elde etmesini sağlayarak ABD ve AB'nin, AN Başkanı'nı ülkenin meşru devlet başkanı olarak kabul etmesini sonlandırmak istiyor.

Muhalefet partileri seçimleri boykot ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin parlamento seçimlerini kazanması halinde devlet başkanlığı görevini bırakacağını ilan edip muhalif partileri seçimlere katılmaya davet etmesine rağmen muhalefet, Maduro'nun talebine olumsuz yanıt verdi.

Ülkede 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini alan muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, seçimleri "hileli ve antidemokratik" ilan ederek boykot edeceklerini duyurdu.

Destekçileriyle bir araya gelen muhalif Guaido, seçim sonuçlarının uluslararası toplum tarafından tanınmayacağının öne sürerek "Hiçbir güvenirliği olmayan bu seçim saçmalıktan öte bir şey değildir. Bu süreç kabul edilmeyecek, bu nedenle sadece Venezuelalıların mücadelesi ulusal parlamentoda tanınacak." ifadelerini kullandı.

Guaido, 7-12 Aralık arasında meydanlarda geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceklerini belirterek adil, özgür ve uluslararası baskı mekanizmalarının da desteğini alarak seçim çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra seçimin hileli olacağını iddia eden siyasi partilerden Demokratik Hareket (Accion Democratica) ve Önce Adalet (Primero Justica) partileri dahil 30 siyasi hareket, kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak seçimleri boykot edeceklerini açıkladılar.

Venezuela'da Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ve ülkedeki muhaliflere büyük destek veren Lima Grubu ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS), açıklamasında, "Lima Grubu üyeleri olarak, Venezuela Anayasası'nı açıkça ihlal eden ve ülkede demokrasinin geri dönüşünü zorlaştıran Ulusal Seçim Konseyinin kararlarını kabul etmiyoruz ve tanımıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'ye Venezuela'daki seçimleri tanıma çağrısı

Maduro hükümetine destek olmak için 30 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşundan 3 bin 500 kişi, imzaladıkları dilekçeyi Avrupa Birliği'ne (AB) teslim ederek seçim sonuçlarına saygı duyulması talebinde bulunuldu.

Dilekçe metnine imza atanlar arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Peres Esquivel, eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, İngiliz müzisyen Roger Waters ve teolog Frei Betto'nun da olduğu belirtildi.

Venezuela'da, Maduro yönetimi parlamento seçimleri öncesi aralarında 26 milletvekilinin de bulunduğu 110 muhalefet liderinin affedildiğini bildirmişti.

Ülkede 2015 yılında yapılan parlamento seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve muhalefet, oyların %65’inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Mecliste 112 sandalyenin sahibi olmuştu.