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23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Maduro'yu onayladı

23 Ağustos 2024, Cuma 14:00
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), ülkede 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını teyit etti.

Ulusal basında çıkan habere göre, TSJ Seçim Dairesi, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimi sonuçlarına yönelik iktidar partisi ile muhalefet arasında uzun süredir itirazlara neden olan sonuçları karara bağladı.

Ulusal Seçim Konseyinin (TSE) 29 Temmuz'da yayımladığı devlet başkanı seçimi sonuçlarının hiçbir usulsüzlük içermediğine karar veren TSJ, Maduro'nun seçimden zaferle çıktığını onayladı.

TSJ Yargıcı Caryslia Beatriz Rodriguez, açıklamasında, CNE'nin sonuç bültenlerinin sandık merkezlerinin raporlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, "Bu raporlar ulusal sayım merkezlerinin veri tabanıyla tamamen örtüşmektedir." ifadesini kullandı.

Seçim sürecine ilişkin "kapsamlı" ve "derinlemesine" soruşturma yapıldığını kaydeden Rodriguez, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin tamamlanmasının ardından CNE'nin sistemine "büyük" bir siber saldırı yapıldığının da kanıtlandığını belirtti.

TSJ, nihai kararlar veriyor

Venezuela Yüksek Mahkemesi, ülkenin en yüksek yargı organı olarak kabul ediliyor ve Venezuela'nın yasalarına uygun olarak seçimlerin geçerliliğini onaylamakla yükümlü olduğu biliniyor.

Söz konusu seçim sonuçlarına itirazlar yapıldığında veya sonuçlar tartışmalı olduğunda, TSJ, bu konuda devreye girerek nihai kararı veriyor.

TSJ'nin Maduro'nun galibiyetini onaylaması, seçim sonuçlarının yasal olarak kabul edildiği anlamına geliyor.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddetmişti.

Maduro, Yüksek Mahkeme'nin tarihi bir karar verdiğini belirtti

La Guaira eyaletinde eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykelinin açılış töreninde halka seslenen Maduro, TSJ'nin 28 Temmuz seçimlerine ilişkin kararını değerlendirdi.

TSJ'nin tarihi ve kesin bir karar aldığını vurgulayan Maduro, "Bizler, hukukun kararlarına, ulusal egemenliğe ve adalete mutlak saygı duyuyoruz. Anayasaya saygı çerçevesinde ve barış yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bir seçim ihtilafı olduğunda, Yüksek Adalet Mahkemesi Seçim Dairesi bunu karara bağlar. Venezuela anayasası ülkedeki herkes içindir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Chavez'in heykelinin sokaklarda şiddet olaylarına yol açan "faşistlerce" saldırıya uğradığını hatırlatarak, Ulusal Meclis'in (AN) "caydırıcı" cezalar çıkartmak için harekete geçtiğini belirtti.

İsim vermeden muhalifleri hedef alan Maduro, "Ülkenin enerji santrallerini sabote etmeyi ve Venezuela'yı elektriksiz bırakmayı amaçladılar. Cumhuriyete karşı suç teşkil eden saldırılarda bulundular ve bazılarının yarası ağır çok sayıda ulusal polisimiz şiddet olaylarında yaralandı. Zarar verdikleri kamu kurumlarımızı kısa sürede yeniden ayağa kaldırdık." diye konuştu.

AA

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