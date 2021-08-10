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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Vergi ödememek için ABD vatandaşlığından çıkanlar rekor kırdı

10 Ağustos 2021, Salı 22:17
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada etkili olduğu 2020'de 6 bin 707 kişi Amerikan vatandaşlığından ayrıldı.

ABD Ulusal Gelirler İdaresi (IRS) verilerine göre, yüksek vergi yükünden kurtulmak için vatandaşlıktan ve Green Card uygulamasından feragat edenlerin sayısı 2020'de bir önceki seneye göre yüzde 237 artarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD'nin, ülke dışında yaşayan vatandaşlarını da IRS (ABD Vergi Dairesi) kuralları gereği vergiye tabi tutmasının ve her yıl ülke dışındaki gelirlerini beyan etmelerini istemesinin söz konusu artışa neden olduğu belirtiliyor.

 2010'da çıkarılan kanunla vatandaşlık iptalleri hızla arttı

ABD'de 2010'da çıkarılan ve diğer ülkelerde yaşayan Amerikalıların varlıklarını kayıt altına almayı amaçlayan Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası'nın (FATCA) yürürlüğe girmesiyle vatandaşlıktan çıkanların sayısında hızlı yükseliş olduğu gözlenmişti.

ABD vatandaşlığından çıkmayı tercih edenlerin çoğu, kazancı gereği yüksek vergi dilimine girenlerle, ABD'de doğmuş olmanın dışında hayatının büyük kısmını başka ülkelerde yaşayanların oluşturduğu daha önceki dönemlerde de istatistiklere yansımıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a tepki olarak Kanada vatandaşlığına geçmek isteyen birçok Amerikan vatandaşı da haber konusu olmuştu.

ABD vatandaşlığından çıkmak da ücrete tabi

ABD Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre, ülke dışında yaklaşık 9 milyondan fazla Amerikan vatandaşı yaşarken, vatandaşlıktan çıkmak isteyenlerden yasalar uyarınca 2 bin 350 dolar talep ediliyor.

Ayrıca bu kişilerden varsa önce birikmiş vergi borçlarını ödemesi ve eğer ülkede 2 milyon doların üstünde serveti bulunuyorsa bunu satmış gibi çıkış vergisini de borcuna dahil etmesi isteniyor.

Başka ülkenin vatandaşlığına geçen servet sahibi Amerikalılar arasında, 2013'ten sonra İsviçre'de yaşamayı seçen ünlü şarkıcı Tina Turner da bulunuyor.

Yurt dışındaki vatandaşlarının vergi beyannamesi doldurmasını zorunlu kılan sadece iki ülke bulunurken ABD'ye bu uygulamada Eritre eşlik ediyor.

AA

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