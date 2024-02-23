Vetolar suça ortaklıktır

Sınır Tanımayan Doktorlar Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail’in saldırıları sebebiyle her gün “hayal edilemeyecek bir dehşete şahit olduklarını” söyledi.

Bütün dünya ile BM Güvenlik Konseyinin Gazze’ye yaklaşımını yakından izlediklerini belirten Lockyear, ABD’nin gösterdiği tavrının kabul edilemeceğini belirterek, “Gazze halkının, ateşkese, ‘uygulanabilir olduğunda’ değil, şimdi ihtiyacı var. Ateşkesin sürekli ertelenmesi kolektif vicdanımız üzerinde kalıcı bir yük olacaktır. Bu, sadece siyasî eylemsizlik değil, siyasî bir suç ortaklığıdır” dedi. AA

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.