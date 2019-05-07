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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Vicdansız adam katliamı az buldu

07 Mayıs 2019, Salı 00:21
İsrail’deki aşırı sağcı Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda şehit olan Filistinli sayısını az buldu.

Filistinlilere karşı yürüttüğü nefret söylemiyle önce çıkan Smotrich, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail ordusunun cumartesi ve pazar günleri Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 700 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini kaydetti. Smotrich, “Gazze’deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi (İsrail’e atılan her roket için bir) ve Hamas’a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı. Böylece Hamas’ın kendisini toparlaması yıllarca alabilir ve bir daha İsrail’e saldırmadan önce iyi düşünürdü” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail ordusu Gazze’ye düzenlenen son saldırılarda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad’a ait 350 hedefin vurulduğunu duyurdu.  Açıklamada ayrıca Filistinli grupların Gazze’den İsrail tarafına 690 roket attığı ifade edildi.

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