Vietnam'daki tayfun afetinde ölü sayısı 197'ye yükseldi

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye yükseldi, 128 kişiden haber alınamıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, tayfunun neden olduğu seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Hanoi, Kızıl Nehir'den gelen sular kısmen çekilse de halen sular altında. Tayfundan kaynaklanan seller, heyelanlar ve kazalar nedeniyle şu ana dek ülkenin kuzeyinde 197 kişi öldü. Ülkede 128 kişinin de halen kayıp olduğu belirtilirken, 800'ü aşkın kişi yaralandı. Tayfun nedeniyle 50 bin kişi tahliye edilmişti Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirirken ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti. Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi ölmüş, 26 kişi kaybolmuştu. Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı. AA

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