Virüs Beyaz Saray’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaverlerinden birinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Hogan Gidley, “Beyaz Saray sağlık birimi, yerleşkede görevli bir ordu mensubunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Daha sonra Başkan ve Başkan Yardımcısı’na da test yapıldı ve sonuçları negatif çıktı” dedi. CNN’deki habere göre adı açıklanmayan ve Çarşamba günü koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan donanma mensubuna aynı gün test yapıldı. Bu kişinin Beyaz Saray’da hastalığa yakalanan ikinci görevli olduğu belirtiliyor.

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