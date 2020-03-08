Virüs bulaşanlar 100 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini geçti. Hava yolu şirketlerinin milyarlarca dolar zarar ettiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 100 bin 674 olarak güncelledi. Sitede yeni tip koronavirüsten 3 bin 412 kişinin öldüğü, 55 bin 991 kişinin iyileştiği belirtildi.

Vak’alar artıyor

Çin ana karasında 3 bin 42, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İtalya’da 148, İran’da 124, Güney Kore’de 43, Japonya’da 12, ABD’de 14, Fransa’da 9, İspanya’da 5, Irak’ta 3, Avustralya’da 2, İngiltere’de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler’de de birer kişi Kovid-19 sebebiyle öldü. Çin ana karasında 80 bin 559, Hong Kong Özel İdarî Bölgesi’nde 105 ve Makau Özel İdarî Bölgesi’nde 10 vak’aya rastlandı. Çin dışında 89 ülkede Kovid-19 tesbit edildi. Virüs ülkelere sıçramaya ve yayılmaya devam ediyor.

Hava yolu iflâsları da başladı

Uluslararası Hava Ulaşımı Encümeni, koronavirüsten dolayı hava yolu şirketlerinin milyarlarca dolar zarar ettiğini açıklarken Mart ayında uçak şirketlerine zararın 29 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Parstoday’deki habere göre Çin’den dünyaya hızla yayılan koronavirüs yüzünden ilk iflâs haberi geldi. Malî sıkıntılarla gündeme gelen İngiliz hava yolu şirketi Flybe, son dönemde yaşanan koronavirüs salgınının faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesinden kaynaklı iflâs ettiğini açıkladı. Merkezi Exeter’de bulunan Flybe’den yapılan açıklamada hava yolu şirketinin iflâs ettiği belirtilirken, yolculardan hava alanlarına gitmemeleri istendi. İflâs kararının açıklanmasıyla yaklaşık 2 bin kişi işsiz kaldı. British Airways, Lufthansa, Easyjet, United Airlines ve Emirates gibi dünya devi şirketlerin bile tasarruf tedbirlerine gittiği korona virüsü krizi döneminde, İngiliz bölgesel havayolu şirketi FLYBE iflâsını açıkladı..