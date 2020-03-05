Virüs bulaşanların çoğu iyileşiyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 4 Mart itibarıyla dünyada 93 binden fazla kişiye bulaştığı tesbit edilirken, bunlardan 50 bin 984’ü iyileşti.
Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni tip koronavirüs dolayısıyla şu ana dek 3 bin 203 kişi öldü. Hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, vak’aların yarısından fazlasında semptomları gidermeye yönelik tedaviler başarılı oldu. Şu ana dek Kovid-19 tesbit edilen 50 bin 984 kişi taburcu edildi. Salgında şu ana dek hastaların yüzde 3,4’ü öldü, yüzde 54,7’si iyileşti.
AA