Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs kriziyle mücadelenin henüz sona ermekten çok uzak olduğunu belirterek, “Virüs daha uzun süre bizimle olacak” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs krizinin yakın zamanda sona ermeyeceğini, birçok ülkenin salgının henüz erken safhalarında olduğunu açıkladı.

DW’nin haberine göre, Koronavirüs krizinin bütün dünyayı etkisi altına aldığı son günlerde, virüsün yayılma hızının yavaşladığı bazı ülkeler, kısıtlama önlemlerinde bir takım istisnaları devreye sokmaya başladı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahatlamak için henüz erken olduğu görüşünde. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs kriziyle mücadelenin henüz sona ermekten çok uzak olduğunu belirterek, “Yanılmayın. Daha gidecek çok yolumuz var. Virüs daha uzun süre bizimle olacak” dedi. Ghebreyesus ayrıca “Birçok ülke halen salgının erken safhalarında. Ve bu salgından erken etkilenenler şimdi vak’aların yeniden güçlendiğini görüyor” ifadesini kullandı.

Karantina aşı bulunana kadar sürdürülmeli

DSÖ’nün değerlendirmeleri ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörünün Amerikan halkına önümüzdeki kış mevsiminde ikinci bir dalgaya hazır olmaları gerektiğini söylemesinin ardından geldi. Dünyada koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan ABD’de şu ana dek 47 bin kişi vefat ederken, 840 bin kişiye de virüs bulaştı. Dünya genelinde ise DSÖ’ye göre 2 milyon 475 bin koronavirüs vak’ası tesbit edilirken, 169 bin kişi vefat etti. Koronavirüs vak’alarının ABD’de gösterdiği artış ülkede bütün eyaletlerde sağlık sistemini zorluyor. Öte yandan bazı ülkelerde kısıtlamalar gevşetilmeye başlanırken milyonlarca kişinin işini kaybetmesi dolayısıyla hükümetlerin ekonomi çarklarını tekrar işler hale getirmesi için baskılar artıyor. Ancak DSÖ ve sağlık uzmanları karantina ve kısıtlamaların koronavirüs tedavisi veya aşısı bulunana kadar sürdürülmesi konusunda uyarıyor.