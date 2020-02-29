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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Virüs yayılıyor

29 Şubat 2020, Cumartesi 00:52
Dünya Sağlık Örgütü, bütün ülkeleri ilk vakalara hazır olmaya çağırdı; bazı ülkelerde ilk vakalar görüldü.

Çin’de ortaya çıkarak dünyada 40’ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son olarak 2 bin 858 olarak belirlendi. T24’deki habere göre dünya genelinde vaka sayısı 83 bini geçti. Kuzey İrlanda, Danimarka, Estonya, Romanya ve Hollanda’da ilk Koronavirüs vakaları görülürken Fransa, Britanya, İran gibi ülkelerde vaka sayısında artış yaşandı. İran’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikat ve İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur’da Koronavirüs tespit edildi. Japonya’da ilk ve orta dereceli okullar Mart ayı sonuna kadar tatil edilirken Britanya’da da İtalya’da tatil yapan öğrencilerin bulunduğu 20’ye yakın okul kapatıldı.

İran’da 4 milletvekilinde daha virüs tesbit edildi

İran’da 4 milletvekilinde daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tesbit edildi. İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 milletvekilinin Koronavirüs’e yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirterek, “Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4’ünün testi pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

4 ülkede ilk vak’a

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede kısa zaman önce İran’dan gelmiş bir vatandaşta Koronavirüs tesbit edildiğini açıkladı.  Litvanya, ilk yeni tip Koronavirüs vak’asını doğruladı. Virüsün görüldüğü kişinin geçen hafta İtalya’nın Verona şehrinden gelen bir kadın olduğu belirtildi. Öte yandan Nijerya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk Koronavirüs vak’asının görüldüğünü açıkladı. Nijerya’da görülen virüs Sahra Altı Afrika’dadaki ilk vak’a oldu. Azerbaycan'da da ilk koronavirüs vak’ası tesbit edildi. İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi.

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