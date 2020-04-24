Virüsten sonra açlık tehlikesi

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölümler artarken Dünya Gıda Programı (WFP) dünyanın karşı karşıya olduğu bir diğer önemli mesele olarak ‘açlık pandemisi’ne dikkat çekiyor.

WFP’ye göre bu yıl gıda ihtiyacında olacak insan sayısı ikiye katlanabilir. Geçen yılın sonunda 135 milyon açlıkla yaşıyordu. WFP, çoğu ülkenin karantina uygulaması sebebiyle bu rakamın 265 milyona çıkabileceği uyarısında bulunuyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, WFP Başkanı David Beasley, Salı günkü açıklamasında “Koronavirüs ortaya çıkmadan önce de, birkaç farklı sebepten dolayı 2020’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük insanlık krizi yaşanacak yıl olduğunu söylüyordum” dedi. 2019’da 8,3 milyar dolar bütçesi olan WFP’nin bu yıl faaliyetlerine devam edebilmesi için 10-12 milyar dolara ihtiyacı var. Savaş, çevresel sorunlar veya ekonomik krizlerin vurduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde işsizlik ve diğer ekonomik sorunların da koronavirüs salgınıyla tetikleneceği öngörüsü yapılıyor. Benzer ekonomik sıkıntılar dünya genelinde birçok farklı ülkede görülebilecek. Dolayısıyla ekonomik açıdan daha zayıf olan bu ülkelere dışarıdan gelecek paranın da düşmesi söz konusu olabilir.