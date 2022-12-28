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Vucic: Kosova ile gerginliğe neden olan barikatlar kaldırılacak

28 Aralık 2022, Çarşamba 23:35
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğin nedeni olan barikatların yarın kaldırılacağını duyurdu.

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Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarındaki Raşka Kışlasında Kosovalı Sırplarla bir araya gelen Vucic, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum." dedi.

Vucic, Kosovalı Sırplar arasında güvensizlik duygusunun devam ettiğini belirterek, "Perşembe günü öğleden önce barikatlar kaldırılacak. Bu 2 saatte bitecek bir iş değil. Belki 24, belki de 48 saat sürebilir ama barikatlar kaldırılacak." diye konuştu.

Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vucic, "Böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.

Bu arada, bugün Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesinin ardından, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ortak bir açıklama yaptı.

AB ve ABD'nin açıklamasının ardından Vucic ile bir araya gelen Sırbistan Hükûmeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, Kosovalı Sırpların taleplerinin yerine getirilmesi noktasında AB ve ABD'den garanti aldıklarını belirtti.

Petkovic, AB ve ABD'den barikatlarda yer alan Sırpların gözaltına alınması veya sürgün edilmesine ilişkin bir listenin olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, Kosova Güvenlik Gücü’nün, Kosova'nın kuzeyine gitmesi için mevcut anlaşmalara göre önceden NATO’nun Kosova’daki Barış Gücünün (KFOR) komutanının onayını alması gerektiği hususunda da açıklama yapıldığını kaydetti.

AA

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