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Vucic: Kosova ile son 10 yılın en yüksek gerilimini yaşıyoruz

20 Kasım 2022, Pazar 23:00
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova meselesinde son 10 yılın en yüksek gerilimini yaşadıklarını ifade etti.

Vucic, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yarın itibarıyla Kosova'ya girecek Sırbistan plakalı araçlara para cezası kesilmesi kararının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Vucic, yarın sabah saatlerinde Kosova tarafı ile Brüksel'de görüşme yapılacağını duyurdu.

Sorunun sadece plaka olmadığını vurgulayan Vucic, "Kosova meselesinde son 10 yılın en yüksek gerilimini yaşıyoruz. Yarın bir anlaşmaya varabileceğimiz noktasında iyimser değilim. Sadece 'Sırbistan diyaloğa katkı sağlamadı.' demelerini istemiyorum." dedi.

Vucic, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Barışın sağlanması uluslararası kurumlara bağlı. Onların Priştine'ye baskı uygulaması lazım. Para cezası kararının ertelenmesi bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, öğrencinin sınavlarını erteleyip denize gitmesiyle aynı. Döndüğünde aynı sorunlar onu bekliyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri 1 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosova tarafı yarın itibariyle araç sahiplerine para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Öte yandan Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

AA

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