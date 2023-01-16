"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Vucic: Orduya 5 bin kişi alınacak

16 Ocak 2023, Pazartesi 20:00
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, özel birliklerin güçlenmesini istediklerini belirterek, orduya 5 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.

Vucic, başkent Belgrad'daki Orduevinde gerçekleşen ve Sırbistan ordusunun 2022'deki faaliyetleri ve durumunun ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin gelecek dönem yerli üretim insansız hava araçlarına odaklanacağına işaret eden Vucic, "Özel birliklerin güçlenmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Bu bağlamda, 15 Şubat Devlet Günü'nde özel birliklere 5 bin kişinin alınması için ilan açılmasını talep edeceğim." dedi.

Vucic, savunma sanayisinin güçlenmesi adına da faaliyetler yürüteceklerini ifade ederek, askerlerin maaşlarında artış yapılması kararı aldıklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın Sırbistan'ı olumsuz etkilediğini dile getiren Vucic, "Ödemesini yaptığımız askeri donanımın ithalatını yapamıyoruz. Aynı şekilde yedek parçaları da getiremiyoruz. Bu yüzden de güçlü olan taraflarımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Milos Vucevic de Sırbistan ordusunun kriz anlarında gösterdiği vatanseverlik karşısında memnuniyet duyduklarını belirterek, Kosova ile yaşanan son gerilimde ordunun emirleri eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı.

Sırbistan savunmasının güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Vucevic, ülkesinin askeri tarafsızlık tutumunu devam ettirdiğini yineledi.

AA

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İş yok, borç çok

    Afganistan'da kış çok zorlu geçiyor: 24 kişi donarak öldü

    Nepal'de düşen 68 kişinin öldüğü yolcu uçağının karakutusu bulundu

    “Hakkaniyet”li Bakışın Yansıttığı Özgün Bir Çalışma: “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” Kitabı

    Haydi başka kapıya

    Arnavutluk'tan İngiltere’ye sözlü nota verildi

    Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 28 arttı

    Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı

    Almanya Savunma Bakanı istifa etti

    Devlete adalet yakışır

    Vucic: Orduya 5 bin kişi alınacak

    Hep istişare ve mutabakat

    HDP, AYM'ye başvurdu

    İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

    'Otobüs bilet fiyatları aynı kalacak'

    Marmara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    İtalya'da 30 yıldır aranan mafya elebaşı yakalandı

    Fransa'da 23 bölgede kasırga alarmı

    Emekli daha da fakirleşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haydi başka kapıya
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kart gasbına iki hukuk tokadı daha
    Süleyman KÖSMENE

    Keşke toprak olsaydık diyenler
    Faruk ÇAKIR

    Kış böyle geçerse...
    Ahmet BATTAL

    Muhalif medya olmak ve Yeni Asya
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    “Hakkaniyet”li Bakışın Yansıttığı Özgün Bir Çalışma: “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” Kitabı
    Risale-i Nur'dan

    Dünya hayatında en bahtiyar
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefete HDP desteği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İş yok, borç çok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.