Vucic'ten "Kosova ile barışı koruma" mesajı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesi ile Kosova arasında barışı korumak için uzlaşmacı çözümler aramaya devam edeceklerini söyledi.

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Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

Vucic, Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği Porfirije ile başkent Belgrad'da bir araya geldi.

Taraflar ikili görüşme sonrası, basına açıklamada bulundu.

Vucic, Kosova'nın, Porfirije'ye ülkeye giriş izni vermek için şart koşmasını eleştirdi ve bu durumun utanç verici olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumun temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Vucic, "Tek sorunları barikatlar. Zamanında NATO ile birlikte Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü ayaklar altına alanlar, bugün BM'nin 1244 sayılı kararının ve diğer tüm anlaşmaların aksine, yine ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Kosova'nın toprak bütünlüğü onlar için Sırpların hayatından daha önemli olduğu için çatışma istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, "(AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi) Miroslav Lajcak ve (ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi) Gabriel Escobar ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Barışı korumak için her şeyi yapıyoruz. Uzlaşmacı çözümler aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, barış ve istikrarı korumak için gerekli her adımı atmaya devam edeceklerini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağını düşünmediğini de bildirdi.

Patrik Porfirije'den barışı koruma çağrısı

Patrik Porfirije, Kosova'nın kuzeyindeki durumun ciddi olduğuna dikkati çekerek "Gerilim, hiçbirimizin istemediği 'yolların' açılabileceği bir noktaya geldi." dedi.

Uluslararası toplumun temsilcilerini göreve çağıran Porfirije, "Her ne pahasına olursa olsun barışı korumak ve silahlı çatışmaların çıkmasına engel olmak için her şeyi yapmalıyız çünkü bu kimseye fayda getirmeyecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanı Vucic'e ve hükûmete ricada bulundum. İyi niyet varsa, ortak bir yol bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Porfirije, Kosova'daki Sırpların, kendisinin kuzeydeki ayine katılmasını beklediğini aktararak "Ayinde, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, Arnavutlar ile Sırplar arasında barışın korunması ve birbirlerini daha iyi anlamaları için dua etmek istedik." ifadesini kullandı.

Kosova, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği'nin ülkeye girmesi için şart belirledi

SPC, 25 Aralık'ta, Kosova hükûmetinin, Patrik Porfirije'nin ülkeye girişine izin vermediğini duyurmuş, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı bunun üzerine bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kosova'yı ziyaret etmek isteyen Patrik Porfirije'den, Kosova'nın kuzeyindeki suç gruplarını destekleyen ve orada kurulan barikatlardan sorumlu kilise üyelerinin eylemlerini kınamasının istendiği ve ön şartların onaylanması halinde ziyaret izninin verileceği ifade edilmişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon yükselmişti.

Gözaltıya tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış, Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.