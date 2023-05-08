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8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Vucic: Yasa dışı silah bulunduranlara "gönüllü" olarak teslim etme çağrısı

08 Mayıs 2023, Pazartesi 10:55
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa dışı silah bulunduranlara yarın itibarıyla 1 ay boyunca silahlarını en yakın polis merkezine "gönüllü" olarak teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonunda katıldığı programda, 3 Mayıs'ta başkent Belgrad'daki okulda 14 yaşındaki öğrencinin saldırısı sonucu 9 kişinin ölmesi ve 5 Mayıs gecesi 21 yaşındaki saldırganın otomatik tüfekle 8 kişiyi öldürmesinin ardından ülkede alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Yasa dışı silah bulunduranlara yarından itibaren silahlarını teslim etmesi çağrısından bulunan Vucic, "Yasa dışı silahların gönüllü teslimi 1 ay sürecek. En yakın polis merkezine gidip silahlarınızı teslim edin. Verilen sürenin sonunda polis evlere baskın düzenlemeye başlayacak." dedi.

Vucic, silahlanmada yüzde 90 azalma beklediğini vurgulayarak, "Silah edinme iznine sahip olacak 50 bin kişi de sürekli kontrollere tabi tutulacak. Yapılan çağrılara 48 saat içinde cevap vermezlerse sonuçları ağır olacak." diye konuştu.

Yarından itibaren ayrıca Sırbistan'daki tüm okullarda polislerin görevlendirileceğini aktaran Vucic, "Hepsi silahlı ve hazırlıklı olacak. Ailelerin güvenli hissetmesi için 2 bin 500 polis daha alacağız." ifadesini kullandı.

Vucic, alışveriş merkezlerinde de güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirterek, tedbirlerin süreceğini kaydetti.

Sırbistan'da bir haftada iki silahlı saldırı

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk 9 kişi ölmüştü.

5 Mayıs gecesi de 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Saldırgan, 600 güvenlik görevlisinin katıldığı kapsamlı operasyon sonucu Kragujevac kentinde gözaltına alınmıştı.

AA

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