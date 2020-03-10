Vuhan'da görevli doktordan yüksek tansiyon uyarısı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedenli ölümlerde yüksek tansiyonun ciddi bir risk oluşturduğu bildirildi.

Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin son durum?

Peking Union Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Müdürü Dr. Du Bin, Bloomberg'e verdiği demeçte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve durumu ağır olan hastaların tedavisi için ocak ayının ortasından bu yana çalıştığını söyledi.

Du, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlere bakıldığında yüksek tansiyonu olan hastaların yüksek risk altında olduğunu dile getirdi.

Vuhan'da Kovid-19 nedeniyle ocak ayında hayatını kaybeden 170 hastanın neredeyse yarısının yüksek tansiyon hastası olduğunun anımsatılması üzerine Du, "Bu oldukça yüksek bir oran." ifadesini kullandı.

Du, diğer doktorların anlattığından ve kendi gördüğü verilerden, altta yatan tüm hastalıklar arasında yüksek tansiyonun en tehlikeli unsur olduğunun anlaşıldığına dikkati çekti.

Bununla ilgili yayımlanan herhangi bir araştırma olmadığının altını çizen Du, buna rağmen, yüksek tansiyonun hastanın durumunun kötüye gitmesinde ve hastalığın sonucuyla ilgili kötü bir tahmin yapılmasında önemli bir faktör olabileceğine inandıklarını vurguladı.

Tedavide dikkat edilebilecek konular

Du, gözlerini, yüksek tansiyon hastaları ve yaşlılardan ayırmayacaklarını kaydederek doktorlara, yüksek tansiyon faktörünün yanı sıra dikkat edilmesi gereken farklı konularda da tavsiye bulundu.

Solunum bozukluğu olan hastalarda organ yetmezliği görülebileceği için solunum desteği verme önlemlerinin en kısa sürede alınması gerektiğini söyleyen Du, Kovid-19 tespit edilen ve solunum desteğine ihtiyacı olan hastaların neredeyse yarısının öldüğünü ancak iyileşenlerin çoğunun başlangıçta solunum desteği verilenler olduğunu dile getirdi.

Du, ilaçların tek başına özellikle durumu ağır olan hastaları tedavi edemeyeceğini vurgulayarak Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) tecrübelerinin kendilerine belirli bir antiviral ilaç kullanılmadan çoğu hastanın tedavi edildiğini gösterdiğini söyledi.

Virüs bulaştığında bunu yok edebilecek bir ilaç olmasını umduklarını belirten Du, "Ancak, sihirli bir kurşun yok." yorumunda bulundu.

Virüs bulaşan kişinin iyileşip hastaneden taburcu edildikten günler sonra yeniden enfekte olmasının, kan dolaşımındaki antikorlar hızlıca yok olmadığı için "teorik olarak" hiçbir anlam ifade etmediğini kaydeden Du, ikinci kez enfekte olanların yapılan testlerde negatif sonuç almasının testlerin güvenilirliğiyle ilgili endişelere neden olduğunu söyledi.

Du, farklı üreticilerin yaptığı test kitlerinde, sonucu etkileyebilecek tutarsızlıklar olabileceğinin altını çizdi.

Hamileler ve çocukların yeni tip koronavirüsten ciddi olarak etkilenmemiş gibi göründüğünü vurgulayan Du, gripte, hamileliğin ağır belirtilere ve kötü sonuçlara yol açtığını ancak bu sefer durumun tersi olduğunu kaydetti.

Du, Kovid-19 bulaşan hiçbir çocuğun durumunun yoğun bakım ünitesine alınacak kadar kötü olmadığını dile getirdi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını dolayısıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Dünya genelinde 114 binden fazla kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs, 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.