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8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Vuhan'daki hayvan pazarına ilişkin DSÖ'den açıklama

08 Mayıs 2020, Cuma 19:02
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yarasa kaynaklı olduğunu ve Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarının, salgının patlak vermesinde rol oynadığını bildirdi.

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DSÖ Gıda Güvenliği ve Zoonoz Uzmanı Peter Ben Embarek, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, kedi ve gelinciklerin virüse enfekte olabileceğini belirterek, bununla birlikte Kovid-19'un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasındaki rolüne değinen Embarek, "Açık bir şekilde pazar yeri bunda (salgında) bir rol oynadı. Ama hangi rolü oynadı, bilmiyoruz." dedi.

Embarek, virüsün çıkış noktasının Vuhan'daki pazar yeri olabileceği gibi, pazar yerinde ve çevresinde tesadüfen saptanmış olabileceğine de dikkati çekti.

Kovid-19'un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret eden Embarek, "Belki, öncelikle havyanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti." değerlendirmesinde bulundu.

Embarek, canlı hayvan pazarlarının dünya çapında milyonlarca insan için gıda ve geçim kaynakları sağlamada kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yetkililere bu tür yerleri kapatmak yerine iyileştirme çağrısında bulundu.

ABD'den Çin'e "Kovid-19" suçlamaları

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişlerdi.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Çin hükümeti, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.

AA

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