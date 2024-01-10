Vurduktan sonra arabayla ezdiler

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçtiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.
Tulkerim kentinde 3 Filistinlinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor.
Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor. Cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor. Baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin’in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.
AA