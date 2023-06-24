Wagner: Geri dönüyoruz

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı.

Belarus: Prigojin önerimizi kabul etti

Moskova'da 26 Haziran Pazartesi günü tatil ilan edildi Prigojin, Wagner’in Telegram kanalında sesli mesaj yayınladı. Burada Prigojin, “Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi. Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, “Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz.” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 540

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.