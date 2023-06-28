"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

'Wagner'in tamamen Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için çok erken'

28 Haziran 2023, Çarşamba 06:35
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in başı Yevgeni Prigojin'in ardından Wagner'e bağlı tüm kuvvetlerin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile birlikte Lahey'de Arnavutluk, Belçika, Norveç’in başbakanları ile Polonya ve Romanya’nın cumhurbaşkanlarının katıldığı çalışma yemeğine ev sahipliği yaptı.

Yemeğin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'da paralı savaşçı grubu Wagner'in Moskova yönetimine isyanı hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bunun uzun vadeli sonuçları hakkında kesin bir değerlendirme için erken olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Wagner krizinin Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirterek, "Ancak kesin olan şu ki Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya açtığı yasa dışı savaş Rusya'da bölünmeleri derinleştirmiştir ve yeni gerilimlere yol açmıştır." dedi.

Aynı zamanda Rusya'nın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin devam etmesinin önemine işaret etti.

Stoltenberg, Wagner grubunun Belarus'ta olmasının NATO'nun doğu kanadındaki müttefikleri için güvenlik endişelerini artırıp artırmayacağı sorusunu yanıtlarken de İttifakın doğusundaki varlıklarını Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra zaten artırdıklarını hatırlattı.

11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi sırasında NATO'nun güvenlik planları konusunda daha fazla adım atılacağını belirten Stoltenberg, "Ayrıca Wagner güçlerinin nerede konuşlanacağını, hepsinin Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için de bence çok erken." dedi.

"Prigojin'in ve güçlerinin bir kısmının Belarus'a gitmesinin sonuçları hakkında nihai yargıya varmak için henüz erken." diyen Stoltenberg, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus’a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrail'in organize terörü"

    ABD'de 2000'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

    BM'den ''insani yardım'' uyarısı

    'Wagner'in tamamen Belarus'a gidip gitmeyeceğini söylemek için çok erken'

    Her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu

    Sudan’daki çatışmalar bugün de durmadı

    Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?

    150 ülkeden 1,8 milyon kişi Hacı oldu

    ChatGPT'nin kullanımına ABD Kongresinde sınırlama getirildi

    Kanada'daki yangınların dumanı Avrupa'nın batı kıyılarına ulaştı

    Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız

    Merdan Yanardağ tutuklandı
    📷

    Hollanda'daki "İslam Deneyim Merkezi"yle ön yargılar yıkılacak...

    Arafat'ta Risale-i Nur dersi

    Hacı adayları Arafat'a ulaştı

    Şili'de sel: Kayıpların sayısı 6'ya yükseldi

    HDK Komutanı 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etti

    İran’da toz fırtınası: 764 kişi hastaneye kaldırıldı

    Mescid-i Haram'da Kurban Bayramı hazırlığı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tebrik ve Duyuru
    Ali FERŞADOĞLU

    Hıristiyanlık İslâmiyete karşı terk-i silâh edecek!
    Sebahattin YAŞAR

    Alem-i İslam gençleri ümit veriyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Raşit YÜCEL

    Kurban sahibinin samimiyeti
    Fatih Yokuş

    Kurban kesmek
    Kenan Toprakçı

    Kurbanınız olayım
    Hasan KOÇ

    Risale-i Nur'un hatırı ve Bayramın hürmeti
    Duygu Penekli

    Aşırı et tüketimine dikkat
    Mehmet KOVANCI

    Bayramın hakikati

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.