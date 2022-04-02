Washington'da ilk teravih namazı kılındı

Bölgede yaşayan yüzlerce Müslüman, teravih için Amerika Diyanet Merkezi Camisi'nde bir araya geldi.

ABD'nin başkenti Washington DC civarında yaşayan yüzlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazı için ülkenin en büyük camilerinden Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Camisi'nde bir araya geldi. Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan DCA, hem bölgede yaşayan Türklerin hem de farklı etnik kökenden Amerikalı Müslümanın ilk teravih için geldiği ibadet mekanı oldu. Maryland, Washington ve Virginia'dan çok sayıda kişi ilk teravih namazını kılarak, ramazan ayına erişmenin sevincini yaşadı. DCA, ramazan boyunca çok sayıda iftar organizasyonuna ve farklı ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. AA

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.