"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

'Washington'dan iyi sonuçlarla ayrılıyoruz'

23 Aralık 2022, Cuma 10:15
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD temasları hakkında, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım
'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

 

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolunda Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Volodimir Zelenskiy, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz. Gerçekten (bize) yardımcı olacak şeylerle." ifadesini kullandı.

Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için devlet ve halkın güvende olması anlamına geldiğini kaydeden Zelenskiy şöyle devam etti:

"Ukrayna için bu sorun çözüldü. Maddi destek de var. Diğer anlaşmalar da var, onlar hakkında daha sonra konuşacağız."

Zelenskiy, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'da mevkidaşı Andrzej Duda ile de bir araya geldiğini kaydederek "Hazırlık yapıyoruz, ortak güçlerimizi güçlendiriyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna, ABD ve müttefiklerinin yardımıyla aktif direniş gösteriyor

    'Washington'dan iyi sonuçlarla ayrılıyoruz'

    G7 ülkelerinden Ukrayna açıklaması

    Lavabolardaki gizli tehlike

    ABD'nin doğu eyaletlerinde 'dondurucu rüzgar' alarmı!

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Gıda fiyatları Aralık’ta da arttı

    Yeni buluşma 5 Ocak’ta

    Faize karşıyız diyenler bizi faizle bitiriyor

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü eledi

    Altı liderin tek hedefi demokrasi

    Gençler mutsuz

    'Biz bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz'

    "Şu an için Cudi Dağı'nda barınan terörist yok"

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Âile hayatında yardımlaşma ve dayanışma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.