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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

"Ya Rabbi bize ateşkes ver ve bize merhamet et"

26 Ekim 2023, Perşembe 13:02
İsrail savaş uçaklarının bombalamasından yaralı kurtulan Filistinli kız çocuğu Nadin Abdullatif, tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ettiklerini vurgulayarak, "Yaşamaya güç yetiremiyoruz, yorulduk." ifadeleriyle saldırılara tepki gösterdi.

Abdullatif ve yaralanan çok sayıdaki aile üyesi, Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarındaki evlerinin bombalanması üzerine Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesine sığındı.

Saldırıyı "korkunç" diyerek tanımlayan 12 yaşındaki Abdullatif, evlerinin kaybederken "ölümle burun buruna" gelmelerinin ardından yerinden edilen binlerce Filistinli gibi Şifa Hastanesinde kendilerine barındıracak küçük bir yer bulduklarını anlattı.

Dünyadaki diğer çocuklar gibi "hayalini kurduğu güvenli dünyada" yaşamak istediğini vurgulayan Nadin, "Biz Gazze'de hayat yaşamıyoruz. Bütün ülkeler için kanımız ucuz. Yaşamaya güç yetiremiyoruz, yorulduk." ifadelerini kullandı.

"Tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ediyoruz."

İsrail saldırılarından korunmak için basın mensuplarından ambulans çalışanlarına kadar, herkesin çabaladığını dile getiren Nadin Abdullatif, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili mesajlarını dünyaya iletmeye çalıştıklarını ama bunun da işe yaramadığını söyledi.

İsrail saldırısında kuzeninin de kendisi gibi yaralandığını anlatan küçük Nadin, "Hakkımızı istiyoruz. Biz çocuğuz. Her gün korkuyoruz. Her şeyden korkmaya başladım." diye konuştu.

Yaralanan amcasının oğlunun kan kusmaya başladığını ve bundan çok korktuğunu tekrarlayan Filistinli çocuk, "Buna dayanamıyorum. Ben de tüm çocuklar gibi bir çocuğum. Hepimizin hakları var ve tüm çocuklar gibi yaşamayı hak ediyoruz." dedi.

"Mucizevi bir şekilde evden çıktık"

"Çok yorulduklarını ve sıkıldıklarını" dile getiren Nadin Abdullatif, evleri vurulduğunda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evlerimiz yıkıldı ve mucizevi bir şekilde evden nasıl çıktığımızı bilmeden çıktık. Kardeşimi unuttuğumuzu düşünerek eve gidiyordum ve "Kardeşim nerede?" diye bağırıyordum. Kuzenlerim de "çocuklarımız, çocuklarımız" diye bağırıyorlardı. Hayat bu! Vallahi hayat değil."

Filistinli çocuk, bulunduğu Şifa Hastanesinin de kullanılamaz halde olduğunu, burasının insanların sığındığı bir yer hale geldiğine dikkati çekti.

Hastanelerin, kiliselerin, camilerin, evlerin ve sokakların güvenli olmadığını belirten Abdullatif, "Nereye gidiyoruz. İnsanlar nereye gidiyor?" diye sorarak, "Gazze'deki bütün evler bombalandı. Gazze'de bombalanmayan tek ev kalmadı. Vallahi yorulduk, normal insanlar gibi nefes alamıyoruz." şeklinde duygularını ifade etti.

"Ya Rabbi bize ateşkes ver" duası

Filistinli 12 yaşındaki Nadin Abdullatif, yaşananlarla ilgili seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Ya Rabbi bize ateşkes ver ve bize merhamet et." diye dua etti.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun olarak hava saldırılarıyla bombalıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA

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  • S.topuz

    26.10.2023 22:44:22

    Bu işin sonu HÜSRANLIKTIR, PERİŞANLIKTIR! FELÂKETTİR, SOY KIRIMDIR aynı zamanda? Herkes aklını başına almalı, vesselam! Yoksa KIYAMETİN çabuk KOPMASINI mı isteyip arzu ediyorsunuzzzzz???! YAZIKLAR olsun sizlere! Tuuuh! Bu iki yüzlü tavılarınızla İNSANLIK içine çıkıpda nasıl SİYASET yapabileceksiniź?! 🌷🤲🌷😔😭😭😭😤🌙☝️

  • S.topuz

    26.10.2023 22:42:13

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çok Geç bile kaldınız!? 🌷🤲🌷😔😭😤🌙☝️

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